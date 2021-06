P

arecía que el vecino del norte había entendido la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de ir a las causas del fenómeno migratorio para convertirlo en una opción y no en una necesidad. Estrategia que supone apoyar a los países expulsores para que transformen las condiciones de dependencia económica y subdesarrollo que generan pobreza, corrupción y mina la posibilidad de desarrollar a cabalidad la democracia, con políticas de inclusión y de bienestar para las poblaciones. Es decir, no hay duda que los estados tienen la obligación y la responsabilidad de propiciar las condiciones para el bienestar de las personas generando educación masiva y gratuita, salud universal y salarios dignos, en primera instancia. Los países bajo condiciones de dependencia, subordinación y asimetría económica, no requieren lo que Washington está proponiendo, ni para México ni para Centroamérica.

El reporte del corresponsal de La Jornada David Brooks el 29 de mayo, simplemente pone los pelos de punta acerca de cómo Joe Biden está decidiendo aplicar su propuesta de gasto del Departamento de Estado.