Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Jueves 3 de junio de 2021, p. 13

México anunció la donación de 250 mil dólares al mecanismo multilateral Covax para contribuir a este esquema de financiamiento de vacunas contra el Covid-19.

Ayer, durante una reunión virtual de la Alianza Gavi Covax Advance Market Commitment (AMC), nuestro país instó a acelerar las estrategias para que el mecanismo alcance sus metas de distribuir los biológicos de manera equitativa lo más pronto posible entre toda la población mundial, lo que hasta ahora –lamentó– no se ha logrado.

En la cumbre, convocada por la Alianza Gavi y Japón, se recaudaron 2.4 millones de dólares de 40 países donantes, para lograr un total de 9.6 mil millones de dólares para la subvención de mil 800 millones de dosis que se entregarán a países de ingresos bajos en 2021 y principios del próximo año, con lo que se alcanzará, se informó durante la reunión, a inmunizar a casi 30 por ciento de la población adulta en las naciones beneficiadas por Covax.

Limitaciones

El canciller Marcelo Ebrard acotó que no se ha alcanzado el propósito del mecanismo no por cuestiones atribuibles al mismo, sino porque las productoras de vacunas no han cumplido por razones técnicas o porque algunos países han priorizado su mercado interno antes de exportar los antídotos.