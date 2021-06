Ayer por la mañana, las puertas de acceso a Palacio Nacional amanecieron bloqueadas por grupos de normalistas que demandaban la liberación de sus compañeros de Mactumactzá (lo cual se concretó más tarde) y profesores del sistema de telebachillerato, quienes demandan mejores condiciones de trabajo.

En el interior del recinto, el mandatario se pronunció por la protesta pacífica: “un día voy a dar aquí una lección sobre cuántas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de las autoridades, lo que tiene que ver con la no violencia.