Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de junio de 2021, p. 6

En su cierre de campaña, el Partido Encuentro Solidario (PES) marcó distancia con Morena, y aseguró que, cuando concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las contiendas serán entre ambas fuerzas políticas.

A pesar de ser aliados en el Congreso de la Unión, el dirigente del PES, Hugo Éric Flores, sostuvo que tienen diferencias con el partido guinda, y han votado en contra de varias de las propuestas morenistas, algunas impulsadas por el jefe del Ejecutivo.

Lo dije desde hace tres años, nada más que uno no es político famoso: que Morena iba a sustituir al PRD y al PRI, y todos los priístas están saltando a Morena. También dije que el PES iba a sustituir históricamente al PAN. La verdad es que en un futuro no muy lejano, cuando ya no esté López Obrador en la Presidencia, no tengo la menor duda que la contienda va a ser Morena y el PES , dijo en conferencia de prensa.