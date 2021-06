Informó que en la impugnación se alegan las intervenciones reiteradas del Ejecutivo contra los candidatos de la coalición y los abanderados a diputados de Acción Nacional , así como por presuntas violaciones a la Constitución, por uso de recursos públicos y las intervenciones y ataques constantes en las conferencias matutinas, donde de manera reiterada y sistemática ha hecho pronunciamientos para incidir en el proceso comicial .

Asimismo, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, sostuvo que López Obrador no sólo metió las manos, metió el cuerpo entero y lo reconoció. Lamentablemente, infringió la legislación electoral y la Constitución; hay todas las denuncias, todas las demandas, pero no le importó. El tribunal aprobó medidas cautelares, pero no las acató .