De nueva cuenta confió en el pueblo, que no es malagradecido –añadió–, y ejemplificó con los sucesos recientes de Bolivia, donde el golpe de Estado desató la persecución y el exilio de Evo Morales, resultando un movimiento encabezado por la población indígena silenciosa , que a la postre significó la derrota de la oligarquía en aquel país.

Con un mensaje al pueblo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las posturas que advierten aumento de la violencia política en el vigente proceso electoral: el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgo de inestabilidad; no es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, donde hay confrontación y violencia política. En México ¡no!

A pesar de haber sugerido hace dos días que no se le preguntara sobre temas de política electoral, se le interrogó por la violencia: “yo sólo puedo manifestar al pueblo de México, y lo hago como siempre, de manera responsable, que el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad; estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país.

No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otras naciones que, por cierto, no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes, donde hay inestabilidad, confrontación y violencia política, y en México ¡no!

–¿Esto incluye la parte de Aguililla? –se le insistió.

–En todos lados hay tranquilidad, hay paz. Hay zonas con alguna tensión. Ayer tuvimos 57 homicidios, cuando traemos de 80 a 90 en promedio. A ver, ¿por qué no ponemos eso?, porque es más objetivo que estar magnificando. Antes se llamaba sensacionalismo, y luego empezó a llamarse amarillismo.