Afp

Periódico La Jornada

Jueves 3 de junio de 2021, p. 21

San José., No vengan , sostuvo ayer el secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, durante su visita a Costa Rica para tratar de disuadir a los migrantes de Centroamérica de llegar de manera indocumentada a su país, aunque admitió que Washington debería ayudarlos a quedarse en casa.

Demasiados jóvenes de la región anhelan desesperadamente una vida mejor, por lo que lo arriesgan todo para emprender un viaje muy peligroso hacia el norte , declaró durante su segundo y último día de visita en San José.

La gente muere en el camino, se enfrenta a la violencia, y los que llegan a la puerta son rechazados, porque la frontera no está abierta , agregó el secretario de Estado.