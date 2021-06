Efraín Núñez

Jueves 3 de junio de 2021, p. 26

Juan C. Bonilla, Pue., Un socavón que se formó en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, municipio Juan C. Bonilla, creció de cinco a 80 metros de diámetro en sólo cuatro días y continuará agrandándose mientras no se detecte por dónde sale el material; la profundidad, que se calcula en 15 metros, es difícil de determinar debido a lo peligroso que resulta acercarse a él, informaron especialistas.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) anunció que en un mes tendrá listo un dictamen acerca de las causas de este hundimiento.

La secretaria del Medio Ambiente, Beatriz Manrique. sostuvo la hipótesis de que esto sea producto del reblandecimiento de las tierras de cultivo por la sobrexplotación de los mantos acuíferos.

En la comunidad hay una planta de la empresa Bonafont, perteneciente al grupo Danone, y los pobladores, que desde hace mes y medio la bloquean, exigen que la firma se vaya porque ha extraído demasiado líquido de los pozos para el negocio de agua embotellada.

Algunos residentes suponen que la naturaleza está reclamando lo que es suyo, debido a que en el pasado hubo un jagüey que fue tapado por el hombre y hoy emerge de nuevo abruptamente.

El socavón fue detectado el sábado 29 de mayo, cuando apenas tenía cinco metros de diámetro; al día siguiente ya medía 60 y, aunque ya no con la velocidad inicial, el agujero se amplió más y ahora tiene 80 metros de diámetro y 15 de profundidad.