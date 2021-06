Delincuencia organizada impone candidatos

En Guerrero, el candidato del PT/PVEM a la gubernatura, el empresario Pedro Segura Valladares, denunció que los grupos de la delincuencia organizada le impidieron hacer campañas en varias ciudades de la entidad.

Denunció que “dan ganas de tirar la toalla, porque el crimen organizado no te deja entrar en una ciudad porque ya tiene su candidato, que le va a dar un millón de pesos al mes al jefe de plaza; especialmente en el municipio de Teloloapan, en donde tuve mucha gente golpeada y amigos levantados”.

Ahí quieren (la delincuencia) que “a fuerzas gane Homero Hurtado, que es un traidor, y es el candidato de la maña, del PRD/PRI, de la policía comunitaria; ellos cuidan sus intereses. Me cancelaron muchas asambleas, y paré para proteger a los ciudadanos, porque no me gusta que sus familias me llamen diciendo que los levantaron”.

En Veracruz, Herman González Lara, padre de la secretaria general del Consejo Político del partido Podemos, Lis González, fue privado de su libertad por dos hombres que llegaron hasta su domicilio en el municipio de Tempoal, en el norte de la entidad. En un video difundido en redes sociales se observa como Herman es sacado de su domicilio por dos personas, quienes lo suben a una camioneta particular la tarde de este miércoles. La dirigencia de Podemos en el estado no ha hecho comentarios al respecto.