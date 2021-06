El ex seleccionado mexicano de futbol enfatizó que quienes aseguran que Evelyn Salgado no tiene capacidad para gobernar Guerrero debido a que es joven y es mujer, están equivocados.

Los hombres valientes como él (Negrete) no se llevan el balón solos, dan pases, hacen estrategias, y hoy Manuel está haciendo el pase de su vida con Evelyn Salgado para anotar el gol que hará campeón a Guerrero , dijo Gerardo Islas, presidente nacional de FM.

Acapulco, Gro., El ex futbolista Manuel Negrete Arias declinó ayer de su candidatura a gobernador del estado de Guerrero por el partido Fuerza por México (FM), en favor de la abanderada de Morena, Evelyn Salgado Pineda.

Dirigiéndose a la candidata, dijo: Vas a gobernar con los mejores, en direcciones y secretarías vas a poner a los mejores, vas a tener una gran alineación con los mejores , y señaló que llegó el momento de cambiar la forma de gobernar.

La abanderada de Morena subrayó que esta es una alianza por la justicia y democracia de Guerrero. Este no es un proyecto de Evelyn o de Manuel, es un proyecto de nación, estamos ante la madre de todas las batallas, que será el domingo 6 de junio, y estoy segura de que la vamos a ganar de manera contundente”.

Salgado Pineda recordó que los principios de Morena serán siempre no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Guerrero, el cual es obradorista .