Hacienda reportó que por impuestos a los productos no básicos de alta densidad calórica se recaudaron 8 mil 295.1 millones de pesos entre enero y abril de este año, 29.3 más que en 2020. Por bebidas saborizadas ingresaron 9 mil 123.6 millones, 0.8 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado y por bebidas energetizantes 59 millones 800 mil pesos, una caída de 58.1 por ciento respecto al año pasado.

Estos impuestos a comida y bebida ultraprocesadas buscan desincentivar el consumo por ser dañinos a la salud; sin embargo, no van a tener efectos importantes porque los consumidores se han vuelto dependientes de este tipo de alimentos hipercalóricos , incluso pueden resultar regresivos para la población de menos ingresos, explicó en entrevista Agustín Rojas Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

En medio de una baja general de 4.6 por ciento anual en los impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS) entre enero y abril; sólo aumentaron los de bebidas saborizadas, los de carbono y los de alimentos procesados con alto contenido calórico.

Rojas Martínez detalló que la oferta domina sobre las formas de consumo de los mexicanos y, por tanto, aunque pongan etiquetado y una tasa impositiva, se va a seguir consumiendo en esa misma medida. Lo malo es que va a ser una especie de impuesto regresivo porque quienes consumen más son los estratos de ingresos más bajos .