Jueves 3 de junio de 2021, p. a12

Con perspectivas de medallas olímpicas en el golf, Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Gaby López y María Fassi fueron confirmados como los jugadores calificados a los Juegos de Tokio, según el ranking olímpico, con lo que México será el país latinoamericano con mayor cuota de participación y la lista podría ampliarse dentro de dos semanas después del US Open. Jorge Robleda, titular de la Federación Mexicana de Golf (FMG), señaló que todo está listo: el traslado escalonado y hospedaje de los jugadores, quienes deberán hacerlo en la burbuja y no en un hotel cercano al campo y no podrán entrenar en la instalación, como se pretendía.