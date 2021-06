Y antes de partir vamos a hablar con todos, yo me voy a reunir con ellos para estimularnos, para desearles que les vaya muy bien y también para darles a conocer apoyos adicionales. Van a tener todo nuestro respaldo , prometió.

Destacó además que la mayoría del grupo con posibilidad de ir a juegos olímpicos (deportistas, entrenadores y personal de apoyo) ya recibió la vacuna anticovid.

Como se ha difundido, el mandatario puso a disposición de la delegación mexicana el avión presidencial para los traslados de los atletas y sus equipos a Japón, aunque luego el Comité Olímpico Mexicano respondió que esa alternativa no era compatible con la logística definida por los organizadores, especialmente frente a las medidas sanitarias por la pandemia.

El Presidente comentó entonces que si no se acepta la propuesta no hay ningún problema , aunque explicó que la famosa aeronave no se usa ni se usará, y el país se ahorra muchos millones, aun pagando el mantenimiento.