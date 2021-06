–El último disco, en mi camino, todavía no existe, faltan unos 500 años. Cuando vas contra el tiempo es que vas bien. Nos pidieron uno para London (la discográfica) y terminaron siendo tres; allá están con unas ganas locas de escuchar un jazz diferente al que ya tienen. Todos los caminos que yo he recorrido, la primera vuelta por Europa me quedé un año y medio sin volver a mi querido país.

El sábado 24 de junio de 1961, Contreras tuvo 15 minutos, no de fama, sino para demostrar su habilidad en el Festival de Jazz de Indiana, junto a un cartel que incluyó a Duke Ellington, Cannonball Adderley y a Roland Rashaan Kirk. En una reseña del día siguiente, firmada por Ena Naunton en The Sunday Courier and Press, se menciona que Contreras tuvo más ovaciones que algunos de sus consagrados colegas.

▲ Tino Contreras dice que para su último disco aún faltan 500 años. Foto José Carlo González

–¿Creó una forma mexicana del jazz?

–En el jazz tocas lo que sientes, lo que ves y lo que puedes hacer. Por ejemplo, en Grecia me decían Tino Contreropulus, yo le preguntaba a mi manager: ¿Quién es ese Tino Contreropulus? Mi padre tenía un grupo, Miguel Contreras y su banda de jazz, de él aprendí esa forma de sentir, de tocar, de tratar al público con respeto; nunca tuve esa osadía de meterme un tequilazo; no he tomado, no he fumado, no he hecho travesuras. Lo mío son las composiciones, no es que uno toca la batería y ya, uno toca a través de la batería, porque el piano y la batería son hermanos. Un buen jazzista completo toca sus obras, no es que le copia a un fulano, tiene que ser uno con sus composiciones el que se presenta.

–¿Cómo fue su viaje buscando ritmos por el mundo?

–No los buscas, los encuentras. Todo el que busca encuentra, every-one. A Buenos Aires fui por dos semanas y me quedé dos años. Allí debuté en el Teatro Nacional y encontré a Carlos Monsiváis, que dijo: qué bueno que te publiciten así .

El público de Grecia es muy diferente al francés, donde toqué con Maurice Chevalieur. Él me decía: C’est mexicain, y me pedía abrir el show porque era su invitado. En Turquía escuché y aprendí mucho.

–¿ Qué recuerda sobre compartir escenario con Duke Ellington?