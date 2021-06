No pienso subestimar la inteligencia del lector, remitiéndolo a lo que Abraham prometió a su pueblo (la tierra prometida ). Pues no soy experto en bienes inmobiliarios y temo que, de incursionar en tan milenario asunto, Jesucristo y Mahoma me reclamarían lo suyo.

Sigue: El fin de la aventura sionista está a las puertas. Sí, ahora es probable que nuestra generación sea la última del sionismo. Tras ella no quedará más que un Estado judío irreconocible y odioso. ¿Quién de nosotros querrá ser uno de sus patriotas? ( La revolución sionista ha muerto , septiembre de 2003).

Años después, en una entrevista, redobló sus ideas: la definición de Israel como estado judío llevará a su destrucción ( Haaretz, 7/6/07). A más de afirmar que la presión de Israel contra los árabes tiene paralelismos con la que sufrieron los judíos en los regímenes nacionalsocialistas, antes de la Segunda Guerra Mundial (diario español Público, 10/1/08).

Introduzco una inquietud. En 1998, en Estocolmo, una llamada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (impulsada por el gobierno de Tel Aviv), emitió una confusa Declaración sobre el antisemitismo y la cuestión palestina (aunque sin mencionar a Israel y el ­sionismo).

La declaración proponía, implícitamente, vigilar y judicializar las expresiones que, a su juicio, podían incurrir en antisemitismo . Por ejemplo, condenar el genocidio de Israel en Palestina.

No tengo información acerca de si Avraham Burg y otros como él fueron denunciados por los que prefieren desgarrarse las vestiduras. Al parecer, no. Porque en Israel, felizmente, existe el derecho a pensar distinto . Un derecho que, infelizmente, ya quisieran ejercer 2 millones de árabes y palestinos que en la única-democracia-de-Medio-Oriente viven sometidos al apartheid.

Para finalizar, las caritas de todas las niños y niños masacrados en Gaza, que fueron publicadas por The New York Times en primera plana, el 26 de mayo. Si consigue sostener sus miradas una a una, sin derramar una lágrima, me avisa. Yo no pude. A la cuarta o quinta, me quebré: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/29/ palestina-ha-causado-impacto-la-nota- especial-del-the-new-york-times-sobre- las-ninas-y-ninos-palestinos-asesinados-por-las-bombas-israelies-textofotos/