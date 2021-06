Fernando Camacho Servín

Miércoles 2 de junio de 2021, p. 12

En el contexto de la pandemia de Covid-19, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ha restringido los servicios de sus albergues, centros y casas de día, sin considerar que muchos de sus usuarios no tienen condiciones adecuadas para permanecer en sus viviendas, señalaron trabajadores del organismo.

Eutimio Vera Alcocer, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inapam, señaló en entrevista con La Jornada que, aunque el actual director del instituto, Jorge Alberto Valencia, tiene una visión reivindicativa de los adultos mayores, dentro del organismo aún hay funcionarios de la anterior administración con una óptica diferente.