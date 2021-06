El instituto registró un padrón de 77 mil adultos mayores que trabajaban como empacadores voluntarios en distintas tiendas de autoservicio, de los cuales Walmart concentraba la mitad, incluyendo sus filiales Sam’s Club, Walmart Express y Bodega Aurrerá”.

Bajo un sol a plomo y con pancartas en las que se leía Walmart, no es ético dejarnos sin nuestra fuente de trabajo y No nos discrimines, también somos tus clientes , los ancianos pertenecientes al colectivo Empacadores Voluntarios Adultos Mayores –conformado por más de 170 ex empacadores de la ciudad y el estado de México–, se manifestaron en la sucursal Toreo para exigir que cumpla su palabra, porque no somos desechables .

Después, caminaron unos metros hacia las oficinas del corporativo, donde personal de seguridad bajó las rejas para impedirles el ingreso. Los adultos mayores pretendían entregar un escrito en el que piden reconsiderar la decisión; sin embargo, después de más de una hora no fueron atendidos.

Carlos Ezcurdia, adulto mayor y ex empleado que encabeza el colectivo, lamentó que la empresa no tuviera la cortesía de recibirnos, es una prepotencia de la trasnacional .