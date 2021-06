El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda programó la audiencia incidental para el 10 de junio, donde resolverá si le otorga la suspensión definitiva, o bien desecha la demanda porque se acredite que no existe ningún mandamiento en contra del político sonorense.

El juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México otorgó una suspensión provisional al ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, que impide su detención en caso de que las autoridades de Chihuahua hubieran obtenido alguna orden de aprehensión en su contra, por acusaciones realizadas en el fuero común.

El gobierno de Chihuahua ha señalado en diversas ocasiones su intención de imputar la supuesta participación de Manlio Fabio Beltrones en la utilización de recursos públicos en campañas electorales realizadas en 2016, esto durante el mandato de César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua.

A este respecto, el gobierno de Chihuahua imputó cargos el ex secretario nacional adjunto del PRI, ex diputado federal y ex senador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez, por ser presunto responsable del delito de peculado, luego que un testigo protegido lo acusó de participar en el desvío de 250 millones de pesos a campañas de candidatos tricolores.

Sin embargo, el político fue dejado en libertad, luego de que en 2018 la Procuraduría General de la República consideró que las autoridades locales no aportaron pruebas suficientes.