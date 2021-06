En los casos de las agresiones y asesinatos de candidatos, en casi todos hay detenidos, dijo ayer durante su conferencia de prensa mañanera, a la vez que refrendó su llamado a participar en las votaciones y no tener miedo, el cual, subrayó, se ha buscado infundir para que la ciudadanía no salga a ejercer sus derechos.

“Como es un tema muy delicado, muy sensible, hemos sido cuidadosos de hablar sobre lo que sucedía antes, pero les puedo decir que, aun siendo la elección más grande de los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos que se van a elegir, aun con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que pasaba antes, y lo puedo probar, nada más que no nos vamos a poner a comparar número de fallecidos, porque eso… no queremos que nadie pierda la vida”, expresó.

Entre las detenciones que se han realizado, dijo, se encuentran presuntos responsables del asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán. Lo digo porque a quienes se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia. Eso ya no funciona , apuntó.

Ante tal situación, convocó a la población a hacer realidad la democracia con su participación el domingo de manera libre, y conminó a que no haya compra de votos, intervención de autoridades en favor de candidatos o fraudes electorales.