L

a consulta popular acerca de someter a juicio a los ex presidentes que hundieron al país (es decir, todos los anteriores) sigue avanzando en el Instituto Nacional Electoral. En la sesión de hoy, a petición del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, se presentará el proyecto del diseño y la impresión de la papeleta, la plantilla braille y el sello de la papeleta que se utilizarán en el sondeo ciudadano del 1º de agosto próximo. Aun cuando el texto de la pregunta que propuso el presidente López Obrador fue modificado por los ministros de la Suprema Corte, de la peor manera, porque era clara y quedó confusa, el ejercicio conducirá probablemente a la decisión de someter a juicio a los ex presidentes. De hecho a toda la clase política y empresarial, ya que los ministros, en su afán de cerrar una puerta, abrieron otra más ancha.

Anda amparado

Sería espectacular si en vísperas de elecciones fuera detenido un pollo supergordo de la política mexicana. Ex diputado, ex senador, ex gobernador de Sonora, pero sobre todo personaje central del drama de Lomas Taurinas, el priísta Manlio Fabio Beltrones ha jugado un papel sobresaliente en la actividad política y legislativa de los últimos lustros. El pasado 10 de marzo, el diario El País de España reportó que Beltrones, su familia y uno de sus allegados son investigados por la Fiscalía General de la República de México en relación con depósitos millonarios, entre 2009 y 2010, a cuentas en la banca privada de Andorra. Beltrones y su hija Sylvana, senadora priísta, rechazaron categóricamente la versión. Gestionó y obtuvo un amparo para no ser detenido, su hija no lo necesita, tiene fuero. El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal, fue quien admitió y autorizó la suspensión provisional que lo protege, pero sólo por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Supuestamente hay una orden de aprehensión librada por Elmer Lerma Fontes, juez de control con sede en Ciudad Delicias, donde se ventila un expediente referido a transferencia de fondos federales a fines electorales. El próximo 10 de junio tendrá lugar la audiencia donde el juez tercero de distrito resolverá si concede la suspensión definitiva al ex gobernador de Sonora.