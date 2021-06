Exige la liberación de los normalistas de Mactumactzá

L

os normalistas de Mactumactzá cometieron graves delitos, tales como solicitar examen de admisión presencial, tener acceso a mejor alimentación y una mínima garantía de trabajo al egresar de su institución formadora de docentes.

La respuesta a estas demandas por el gobierno estatal ha sido, por decir lo menos, desproporcionada. Los golpes, los gaseamientos, las detenciones y consignaciones forman parte de esta absurda escalada en contra de jóvenes de origen campesino e indígena que desean estudiar. ¡Se debe detener ya la violencia!

Exijo la inmediata liberación de los normalistas presos.

Enrique Ávila Carrillo

Hugo Aboites defiende la compra de un inmueble para la UACM

Excelente que el vocero de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Mario Alfredo Viveros, verificó documentos y constató que era falso lo que afirmó la rectora en su comunicado, en el sentido de que antes de la compra a nosotros se nos informó oficialmente que el edificio de la calle José T. Cuéllar no era seguro.

Y así lo dijo en El Correo Ilustrado: Hay un dictamen que dice que efectivamente el inmueble podía comprarse . Agradezco la honestidad. Pero también yo quisiera verificar documentos y constatar todo lo que usted agrega, pero no tengo acceso a archivos y han pasado cuatro años.

Tengo sin embargo una duda y poseo copia: en 2015 el gobierno de la ciudad se comprometió a dar a la universidad, además del presupuesto regular, el subsidio anual de 150 millones de pesos que le asigna la Federación.

¿Por qué no continuaron exigiéndolo las tres administraciones que vinieron luego de nosotros? ¿Por qué esta administración no lo hizo el año pasado? ¿Por qué no hacerlo hoy, que todavía es tiempo? Si en el comunicado 10 se habla de crisis financiera en obras, ¿por qué desdeñar 300 millones de pesos? Enorme omisión, pero no voy denunciar. Eso castiga, pero no resuelve.

Hugo Aboites, ex rector de la UACM (2014-2018)

El Prian quiere regresar después de 30 años de fechorías, acusa

La lucha de los integrantes del Prian por recuperar el poder perdido por sus desaciertos como gobierno los perturba y lleva a las peores regresiones.