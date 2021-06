Horas antes, el escritor Sergio Ramírez, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, fue convocado por la fiscalía para que explique sus posibles vínculos con la fundación.

La fiscalía abrió el mes pasado una causa contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual dirigió Chamorro entre 1998 y febrero de 2021, por presunto lavado de dinero en el periodo 2015-2019. Al cierre de esta edición no se conocía reacción de la opositora.

A mí no me están investigando. He venido como testigo , dijo Ramírez al salir del Ministerio Público.

Sobre el proceso en su contra, Chamorro respondió el fin de semana un cuestionario de la Afp que se publicó en estas páginas ( https://bit.ly/3wQC2Lm )