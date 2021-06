Europa Pres, Sputnik, Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de junio de 2021, p. 23

Bogotá. El Comité del Paro Nacional (CNP) anunció ayer el desbloqueo de más de 40 tramos carreteros en Colombia como demostración de voluntad para la instalación de la mesa de negociación con el gobierno del presidente Iván Duque, tras más de un mes de protestas que han dejado decenas de muertos.

“Decidimos abrir los puntos de resistencia, como nosotros los llamamos, el gobierno les dice ‘bloqueos’, gracias a las orientaciones, a la conversación y a un proceso interno”, declaró a periodistas Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

Antes de que empezara la décima jornada de reuniones con el gobierno, en la que ayer no se llegó a ningún a cuerdo para empezar a negociar, Alarcón aseguró que esta iniciativa sirve para que el Ejecutivo no tenga disculpa para decir que no firma los preacuerdos alcanzados hace más de una semana.

Fabio Arias, uno de los voceros del comité, señaló que están en curso acercamientos para levantar los bloqueos viales que afectan de manera específica la zona suroeste del país. Destacó que la organización –que reúne a sindicalistas, estudiantes y profesores– no da órdenes , sino que envía señales a las comunidades que decidieron de manera autónoma cerrar las vías.

El gesto fue celebrado por el gobierno, que exige el levantamiento de los bloqueos para iniciar una negociación. La medida es un avance muy importante para los colombianos , expresó el consejero presidencial Emilio Archila.

El Ministerio de Defensa informó que desde el 28 de abril, cuando comenzaron las protestas, hasta ayer, se reportaron 2 mil 992 bloqueos en todo el país, de los cuales sólo 68 continuaban activos, menos los 40 que se retiraron ayer; además, fueron detenidas más de mil personas en los cierres.

El ejército informó que el departamento Valle del Cauca y su capital, Cali, ya reactivaron su economía tras lograr avances para la movilidad en la zona. La Defensoría del Pueblo tuiteó que se levantarán los bloqueos en los departamentos del Cauca y Nariño tras la instalación de mesas de diálogo locales.