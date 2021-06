Juan Manuel Vázquez

¿Qué piensa un boxeador mientras pelea? ¿La mente del púgil está en pausa o fluye un monólogo interior incansable? Esteban Bermúdez, nuevo campeón mundial en peso minimosca de la AMB, recuerda lo que ocurría adentro de su cabeza el viernes pasado antes de noquear al monarca venezolano Carlos Cañizales en el sexto episodio.

No dejaba de pensar , recuerda Bermúdez; “me decía como si estuviera hablando conmigo mismo: ‘si no ganas esta, nunca tendrás otra oportunidad. No puedes perder’”.

Dice que pensaba en sus once hermanos y en la vida de carencias compartidas. También recordaba a sus padres y a su esposa. Todo eso le angustiaba; al mismo tiempo, le empujaba a sacar fuerzas de algún sitio desconocido.