l domingo próximo es un día crucial para las mayorías de México. Será de ver cuánto han podido alejarse del inicuo discurso neoliberal de las élites hoy fuera de quicio. Hace 150 años la burguesía francesa echó el resto, apoyada por el ejército prusiano, para derribar la primera gran rebelión contra la pérfida explotación capitalista. La Comuna de París intentó superarla, lo buscó durante 72 días: quería un futuro distinto, una justicia necesaria para todos, mediante un movimiento de trabajadores y artesanos. Fue suficiente para desatar su ira: fueron aplastados sin miramientos causando alrededor de 30 mil muertos. El sacratísimo capital de las clases dominantes valía más que la vida de los trabajadores. La burguesía quiso dar un castigo ejemplar. A partir de mayo de 1871, aglomerados en grupos numerosos de trabajadores desarmados, fueron fusilados en los más inusitados sitios de París. La represión a los trabajadores se extendió por toda Europa. Los que querían asaltar el cielo, zafarse las cadenas de la opresión del capital, fueron masacrados con toda la saña imaginable.

Es así, con vileza descomunal, como los privilegiados del neoliberalismo capitalista defienden lo que no pueden merecer. Hoy, sin embargo, el pueblo trabajador no puede quitarse de encima el látigo esclavizador del trabajo enajenado del capitalismo neoliberal. En las condiciones del presente no hay un día cero en que la pesadilla capitalista termine e inicie una era luminosa. Por todo el mundo es preciso ir desmontando las peores prácticas de la clase dominante y de su ejército de custodios, celadores, carceleros, escribanos en el mundo de los medios y entre los intelectuales orgánicos a su servicio. Hoy las prácticas más nefastas se llaman neoliberalismo. La derecha que domina el mundo lo hace en las peores condiciones de la historia para las mayorías. En esa lucha contra el despojo neoliberal reside su aprendizaje histórico.