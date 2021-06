¿C

ómo votar sensatamente? Votamos de acuerdo con nuestra visión del mundo, y ello depende de qué tanto vivimos anestesiados por la propaganda mercantil o política. La humanidad no aguanta más. El sistema o civilización industrial, tecnocrático, capitalista, patriarcal, ha llegado a su límite. Ya no puede ofrecer el bienestar que todos los seres humanos requieren, y que durante décadas prometieron bajo los términos de desarrollo , progreso o crecimiento . Por fortuna, un arsenal de conocimientos derivados de una ciencia crítica nos pone ante la verdad desnuda . Todas las batallas por la dignidad humana, la justicia social, la democracia verdadera, la naturaleza, el ambiente, y la vida humana y no humana, desembocan en una conclusión universal : que una minoría de minorías, representando menos de 1 por ciento de la humanidad, unas 300 corporaciones y bancos y un centenar de magnates, son los causantes de que la humanidad sufra la peor desigualdad social de toda su historia y la peor crisis ecológica de escala global (emergencia climática). Y son estas minorías las que imponen, cada día más a sangre y fuego, lo que se conoce como neoliberalismo. Es el interés de los mercaderes empoderados como nunca (el capital corporativo y megamonopólico) dominando a los gobiernos, explotando a las sociedades y depredando a la naturaleza.

Hoy iremos a votar tres años después de que 30 millones de mexicanos dijeron no al neoliberalismo. Hoy vivimos una realidad única en que un gobierno se atreve a cuestionar los poderes dominantes, no sólo del país, sino del mundo entero. Aunque la contienda deberá elegir miles de puestos, se trata de un referendo de escala nacional con consecuencias globales. Se trata en el fondo de que los ciudadanos ponderemos la labor de un gobierno progresista, antineoliberal (no anticapitalista), no exento de claroscuros y contradicciones, que se propuso transitar una ruta de honestidad, de apoyo a los pobres, de rescate del Estado y la nación, de regeneración social y ambiental, recuperando la memoria histórica e invocando los principales valores universales.