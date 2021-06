Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 1º de junio de 2021, p. 7

No ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando y es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición de cortar el financiamiento a organizaciones de la supuesta sociedad civil , reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón Tesorería –expresión del art nouveau en Palacio Nacional–, el Ejecutivo federal calificó como indebida la entrega de dinero del gobierno estadunidense a organizaciones mexicanas que, si tuvieran escrúpulos morales, no aceptarían ese financiamiento proveniente del Departamento de Estado: Es un asunto hasta corriente, no sólo de fondo; no, esto no debe hacerse .

Y mientras desde distintos medios y plataformas se criticó la visita por parte del personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus iniciales en inglés), el mandatario aclaró que no fue su director (William Burns) quien estuvo en la Ciudad de México, fue el subdirector (David Cohen) y su gobierno no tiene nada qué esconder, pues se trató de una visita de rutina.

Aseguró que hay amistad con Estados Unidos, no hay diferencias, no hay pleitos , y con la vicepresidenta Kamala Harris abordará la migración. También aseguró que se ha reducido el número de deportaciones desde suelo estadunidense.