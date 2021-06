Por otra parte, en conferencia de prensa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, llamó a los gobernadores a no calentar el ambiente electoral y a conducirse con responsabilidad para respetar la voluntad popular, así como evitar el uso de las fuerzas policiales y de seguridad para proteger a los delincuentes electorales, pues varias entidades lo hacen .

En este último estado, se indica en ese documento, ha afectado a Morena la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la candidatura a Raúl Morón, toda vez que se prolongó por más de un mes el litigio y ello significó que en ese lapso el relevo, Alfredo Ramírez Bedoya, no realizara actividades proselitistas.

Insistió en que el próximo domingo no será un día de campo para nadie , ya que la contienda será muy cerrada. Expuso que aunque algunas encuestas ponen como puntero al candidato de MC, Samuel García, ello no es así. Ayer me mostraron una encuesta donde hay un empate técnico, en el que el PRI tiene 28 puntos, MC 27 y Morena 26. Es un empate técnico . Sostuvo que en Nuevo León habrá sorpresas .

Refirió que estamos ante las elecciones más grandes de la historia , por lo que hizo un llamado a celebrar las votaciones en paz y que la voluntad popular se respete.

Es, dijo, la primera ocasión que se celebran comicios de esta dimensión bajo un gobierno de izquierda. En ese sentido, destacó que el gobierno federal no utilizó dinero, programas sociales o funcionarios públicos para apoyar a las y los candidatos del partido en el gobierno, como se hacía en las administraciones anteriores, y no se utilizaron las instituciones del Estado como maquinaria electoral .

Respecto al proyecto que tienen legisladores de Morena de declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas, insistió en que esperarán la resolución de la Suprema Corte.

Por otra parte, Monreal aseguró que no tiene en estos momentos ninguna aspiración con miras a 2024. Ello en referencia a que un día antes el senador con licencia Armando Guadiana, abanderado al gobierno de Saltillo, lo invitó a la plaza de toros de ese municipio y desplegó una manta en la que lo destapó como candidato presidencial.