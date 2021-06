Insistió: Lo que nosotros estamos planteando es un México en donde el combate a la corrupción sea parejo para todos y donde no se use la justicia con fines políticos, donde los casos no surjan en las elecciones, sino que sean fruto de las investigaciones normales .

Damián Zepeda, senador del blanquiazul, manifestó que su partido está a favor de que se investiguen todos los casos de corrupción, pero sin persecuciones políticas . El panista agregó: Lo hemos dicho siempre y lo reitero ahorita: en todos los casos, sea quien sea, cualquier tema se tiene que investigar, si hay algo pues debe haber responsabilidades, si no hay nada, pues no debe haber una persecución política .

Zepeda expresó: “No me pronuncio al respecto (del reporte de la ASF sobre las irregularidades del presupuesto en Campeche, en el gobierno de Alejandro Alito Moreno) porque no conozco el caso, no he revisado el expediente, no sé qué señalamientos se le imputan, en fin. Pero mi respuesta siempre a alguien de mi partido, a alguien de otro partido es: justicia plena, ni persecuciones, ni impunidad, justicia. Si hay algo, que se investigue a los responsables; si no, que se deje en paz a las personas”.

Ningún legislador del PRI, ni en tribuna de la Comisión Permanente ni en el área de conferencias, salió a defender a su dirigente nacional de las irregularidades que identificó la ASF.

En su administración al frente del gobierno de Campeche se detectaron gastos no justificados por 3 mil 852 millones de pesos, la mayor parte en 2018.