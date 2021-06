Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 1º de junio de 2021, p. 4

A seis días de la elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, a quienes acuden a sus conferencias, que no hablemos de cuestiones político-electorales; no lo hemos hecho, porque hay pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con responsabilidad y serenidad .

Serio, ante el enrarecido clima político, llamó a los mexicanos a votar, a no caer en la trampa de la violencia, que no haya miedo , y a los políticos a que no salgan a provocar, no manchen el nombre de México .

También calificó de válido que sus opositores conservadores, medios e intelectuales actúen en un movimiento orquestado , donde hasta a (Gabriel) Zaid lo metieron al redil, lo acarrearon, y otros que están en lo mismo .

Para el mandatario es sustantivo dejar al pueblo que elija libremente, aunque estén nerviosos los dirigentes de los partidos, los políticos, aunque estén sudando calentura los que quisieran que se regresara a lo que era el antiguo régimen. Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil .

Sin mencionar el nombre de la revista The Economist, reiteró que ésta ha pedido no votar “por ya saben quién, lo que ellos suponen represento, todos están saliendo a decir: ‘No votes por este’. Bueno, hasta la revista esta inglesa, del falso mesías, ya empecé a ver unas camisetas: ‘Aquí está el falso mesías’”.