A precios de regalo, miembros del grupo de control con información privilegiada comenzaron a recomprar acciones. A partir de entonces la mayor parte del papel en circulación se concentró en fondos de inversión que perderán parte de su capital.

El problema de Lala es que después de aprovechar los más de14 mil millones de pesos de los inversionistas minoritarios, ahora los quiere sacar de la jugada y a cambio les pagará la mitad de los recursos que invirtieron.

El movimiento puede ser legal, pero no es ético que Eduardo Tricio tome el dinero de los accionistas minoritarios, lo use a lo largo de ocho años y les diga a sus socios: aquí les dejo la mitad del dinero que invirtieron, ya no me sirven, por lo que les exijo que me vendan a este precio castigado .

Conviene recordar que Tricio fue uno de los empresarios que organizó una campaña sucia contra López Obrador en 2018 y después tuvo que ofrecer disculpas a través de un video poco honroso coordinado por su comunicadora.

