A

utoinvestido como augur extraoficial, Ricardo Monreal aseguró ayer que Morena está en desventaja en tres estados, tiene notable competencia en cuatro y adelanta a sus opositores en ocho. De ser cierto lo que el coordinador de los senadores de ese partido proclama, con base en supuestas encuestas de opinión de manejo interno, el instituto guinda ganaría 12 de las 15 gubernaturas en contienda, en el mejor de los escenarios, u ocho de esos cargos, en la peor de las circunstancias.

Las tres entidades federativas donde el morenismo recibió ayer el descontón monrealista son: Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro. En el estado norteño, Clara Luz Flores resultó un fiasco, a pesar de que Morena apostó a la hipotética fuerza priísta del esposo, Abel Guerra, y de la propia candidata, luego cachada en mentiras respecto a NXIVM y Keith Raniere. De Querétaro no hay mucho qué decir: siempre estuvo perdido para Morena y por eso no fue enviado a competir Santiago Nieto Castillo (UIF de Hacienda). Ahí el predominio es panista, con todo el peso del gobernador Francisco Domínguez, el candidato Mauricio Kuri, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya y el litigante Diego Fernández de Cevallos.

San Luis Potosí merece mención aparte. Si Mario Delgado fuese llevado a juicio por su partido, lo hecho en tierras potosinas bastaría para condenarlo: deshizo cualquier esperanza de triunfo morenista, dividió a la militancia y entregó todo el capital político que pudo al sombrío Ricardo Gallardo Cardona, su ex compañero de la Cámara de Diputados y su candidato original, al que quiso hacer abanderado de una alianza Morena-Verde, pero potosinos indignados se lo impidieron. Delgado sacrificó a Morena para pagar compromisos oscuros con Gallardo, quien queda al final en contienda con el panista-felipista Octavio Pedroza.

Así como la incompetencia morenista podría favorecer en Nuevo León a Samuel García, de Movimiento Ciudadano, a los panistas en Querétaro y al Verde en San Luis Potosí (o, involuntariamente, al panista Pedroza), conviene avizorar a qué partidos o personajes se podría beneficiar en las cuatro entidades que el oráculo Monreal pone en riesgo.