Desaparición forzada del vocero de la tribu yaqui, denuncian

E

l vocero de la tribu yaqui, Tomás Rojo, es víctima de desaparición forzada desde el pasado viernes. Como es su costumbre, salió a caminar a las 5 de la mañana y no regresó. Quien le ha privado de la libertad ha asestado un duro golpe al heroico pueblo yaqui, pues Rojo es un destacado miembro de su comunidad, defensor del territorio y los recursos, fundamentalmente del agua, así como de la unidad de los ocho pueblos, de su autonomía y cultura.

Exigimos al gobierno de la República y a las autoridades del estado de Sonora que comprometan todos los recursos a su alcance para hallar con vida a este ejemplar luchador social.

Fray Raúl Vera López, Adolfo Pérez Esquivel, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Alejandro González Iñárritu, Sergio Aguayo, Miguel Álvarez Gándara, Alberto Darszon Israel, Daniel Giménez Cacho, Daniel Gershenson, Jaquie Campbell, María Cortina, Jacobo Dayán, Pura López Colomé, Ricardo Raphael de la Madrid, Natalia Gabayet, Isolda Osorio, Blanche Petrich, Griselda Triana, Javier Sicilia, Eduardo Vázquez Martín, Magdiel Sánchez, Diego Sarabia Villalobos, Jorge Volpi, Juan Villoro, Pietro Ameglio, Nueva Constituyente Ciudadana de Chiapas, Colectivo Sí a la Vida, NCCP Coahuila y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Reprocha actitud a canallas políticos

No hay mejor momento para recordar las palabras de Samuel Johnson que el lunes 31 de mayo, al leer un desplegado florido de garnituras sobre la defensa de la patria, que condena el autoritarismo y a los árbitros de una sola voluntad, pero cuyos firmantes no unieron plumas con el mismo ahínco cuando se desapareció en una noche a Luz y Fuerza.

Tampoco cuando unilateralmente se terminó de vender la banca, de subastar la energía, y de tajo se disolvió Mexicana de Aviación.

Un desplegado que habla de obediencia y sumisión a una sola mesiánica voz, pero cuyos suscritos no condenaron con la misma unidad la censura violenta por décadas de las voces de cientos de periodistas y radiodifusoras.

Manifiesto cuyo título exalta y llama a defender la República y cuyo texto habla de violaciones a la Constitución, pero entre cuyos firmantes están quienes en medios internacionales abiertamente piden la intervención del presidente estadunidense en los procesos de la nación, sin mencionar los millonarios apoyos recibidos del país del norte para el financiamiento triangulado de su desesperado proceso opositor. No hay mejor momento, entonces, para recordar las palabras de Samuel Johnson: El patriotismo es el último refugio de los canallas .

Horacio Socolovsky Aguilera

Respuesta al ex rector de la UACM, Hugo Aboites