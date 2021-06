Más aún, la retórica marcial por los comandantes en jefe ocultan el hecho de que los últimos cinco presidentes, incluido el actual, no tienen experiencia militar (tres evadieron su servicio militar, uno lo hizo en la reserva y evitó ser enviado a guerra). Biden logró evitar el servicio que otros de su generación fueron obligados a hacer en Vietnam, pero ayer recordó que su hijo Beau fue militar en el ejército desplegado a Irak por un año (el único familiar de presidentes recientes con experiencia militar personal). Sólo 17 por ciento de los legisladores federales tienen experiencia militar.

Esos peligros contra la democracia estadunidense dentro del país a los que aludió Biden en su discurso persisten en los pasillos del Congreso, en las declaraciones de su antecesor, y en foros y redes sociales donde se insiste en que la elección fue robada con un magno fraude. Sólo este fin de semana, quien fuera asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el ex general Michael Flynn, sugirió ante un foro derechista en Dallas que debería llevarse a cabo un golpe de Estado estilo Myanmar en Estados Unidos.

En el Cementerio Nacional Arlington, el comandante en jefe dijo que al conmemorar a los que hicieron el último sacrificio , los vivos deben asegurar que eso no fue en vano, y que esa lucha sigue hoy día, ya que la democracia misma está en peligro, aquí en casa y en el mundo .

Disidentes

Muchos veteranos militares no fueron invitados a las ceremonias oficiales, a pesar de que también sacrificaron todo e incluso fueron testigos personales de lo que los políticos nacionales contaban sobre la gloria bélica, pero no comparten la retórica patriótica.

“A la chingada con las guerras. Estamos cansados de desfiles, conmemoraciones y pompa. Retiren sus ‘gracias por su servicio’ y sus descuentos de 50 por ciento en las promociones. Queremos que la gente viva sin amenaza de balas y bombas estadunidenses”, declaran los Veteranos por la Paz –organización con miles de miembros en 120 capítulos por todo el país– en su comunicado para este día. Nos enoja que exista un día feriado que glorifica el nacionalismo y el patriotismo e ignora el trauma que provoca el militarismo estadunidense por todo el mundo .

Estamos llenos de ira mientras observamos los lugares comunes de los dos partidos políticos más grandes elogiando a los soldados y los veteranos mientras continúan enviándolos a guerras para forrar los bolsillos de los ricos. Estamos frustrados de que los medios y la cultura popular glorifiquen el militarismo estadunidense .

Otra organización About Face: Veterans Against the War , conformada por veteranos y tropas pos-9/11, declararon ayer que el Día de Conmemoración es un recordatorio del imperio de Estados Unidos y su sórdida historia. Pensamos en los millones de víctimas inocentes de agresiones estadunidenses, y también en nuestras tropas, en quienes dieron sus vidas ¿para qué?

Cuando recordamos a los soldados, pero no a sus víctimas; cuando glorificamos las muertes sin sentido de millones; cuando presentamos matanzas como algo noble; cuando exageramos el patriotismo; cuando celebramos el militarismo; no estamos honrando a los muertos de las guerras; estamos incitando a que los vivos se sumen a ellos .

El total de militares estadunidenses muertos en batallas asciende a más de 658 mil, desde 1775 hasta hoy día. Al incluir muertes de soldados en zonas de conflicto esa cifra se aumenta en más de 308 mil. Ese total no se menciona mucho, ni que la gran mayoría murió en tierras extranjeras (con la excepción de la Guerra Civil en el siglo XIX). Nunca se menciona a cuántos mataron en otras tierras en nombre de la libertad.