Consumen combustible de un millón de autos

La nadadora europea señaló que nadie quiere esos cruceros en La Paz, porque están ensuciando la bahía; subrayó que una embarcación de ese tamaño consume el combustible de un millón de automóviles, lo que dimensiona el grado de contaminación que puede provocar.

Dijo que desconoce quién dio el permiso para que la bahía de La Paz sea usada como estacionamiento de cruceros, lo que provocó que el tiburón ballena se retirara antes de tiempo de esa área y posiblemente no regrese si las embarcaciones permanecen todavía ahí en octubre.

Estamos en 2021, ¡cómo es posible que estas cosas aún pasen!, es tiempo de proteger a nuestra madre mar, a los seres del mar, porque hay muy pocos lugares en el mundo como este, donde se puede nadar con ellos , alertó la nadadora.