Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 1º de junio de 2021, p. 3

Guerrero es un estado que lleva años bajo la lupa de la opinión pública, principalmente por la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, pero hay muchas otras historias dolorosas que permanecen a la sombra y que el escritor Vicente Alfonso (Torreón, 1977) recupera en su libro A la orilla de la carretera. (Crónicas desde Chilpancingo).

Editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ese trabajo obtuvo el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor en 2018 y ahora se encuentra disponible en las librerías del país (para la compra en línea en este link: https://bit.ly/2PUvM5s).

Los relatos no pretenden dar respuestas o explicaciones sobre lo que ocurre en esa entidad, sino generar un montón de preguntas, porque somos poco empáticos. Ante lo que más nos duele volteamos la mirada para otro lado o nos acostumbramos, y esa es una actitud francamente vergonzosa, me incluyo en ello , explica el autor en entrevista con La Jornada.

El escritor advierte que hay que tener en cuenta que “uno de los riesgos de dedicarse a escribir es que se apuntala demasiado la visión del mundo en los libros, en la letra impresa, y no debe ser así. Cuando recorrí la sierra de Atoyac quería leer las historias que sobre ella se han escrito, pero me di cuenta y asumí que lo narrado por Carlos Montemayor en Guerra en el paraíso no son fabulaciones, sino capítulos muy oscuros de nuestra historia, realidades dolorosas que intentaron ser borradas; eso es lo peor de asunto.

“Entonces, aprendí la honestidad. Como cronista se tiene que ser honesto desde donde le hablamos al lector, por eso decidí decirle: ‘no sé mucho, pero si nos enfrascamos en esto, si me acompañas en la lectura, vamos a ir descubriendo y explorando juntos’.

“A veces, por una suerte de malentendido, parece que nos volvemos cronistas, porque sabemos demasiado sobre un tema y debemos ser guías. No es así. Hay que acercarse con humildad a la realidad, reconocer cuando uno no sabe; ese es el primer paso para comprender realidades que son distintas. Es una lección que nos da Elena Poniatowska en su novela sobre Jesusa Palancares (Hasta no verte, Jesús mío), y es el aprendizaje que me dejó escribir A la orilla de la carretera: reconocer que uno tiene que saber quitarse sus prejuicios para acercarse de la manera más empática posible a la realidad del otro.”

El autor toma la corrupción y la violencia como ejes de sus crónicas, para hablar de pobreza, guerra sucia, desaparición forzada, deficiencia en la prestación de servicios de salud y educación, así como las formas en que la población se organiza para enfrentar esos problemas; son situaciones que conoció durante los dos años que vivió en Chilpancingo.