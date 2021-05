A casi dos años de que concluyó su gestión como gobernador de Campeche para convertirse en dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno arrastra irregularidades de su administración no aclaradas en esa entidad por 3 mil 852 millones de pesos, en gran parte, en 2018. De ese año no se han justificado plenamente 3 mil 430 millones de pesos, según el reporte actualizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo documento señala que en la mayor parte de las auditorías efectuadas tienen seguimiento concluido , pero las inconsistencias aún no están justificadas en 2021.

▲ Casi dos años después, persisten inconsistencias no justificadas de la gubernatura de Alejandro Moreno Cárdenas. Foto La Jornada

Conforme al reporte de la auditoria 606 de la ASF correspondiente a la cuenta pública de 2018 y que esta clasificada como de seguimiento concluido (Moreno dimitió al gobierno en junio de 2019), se describen las irregularidades y se concluye:

“De una muestra de 33 expedientes de adquisiciones pagadas con recursos de participaciones federales 2018 por 158.2 millones de pesos para la adquisición de materiales y suministros, contrataciones para servicios profesionales y la adquisición de bienes muebles, equipos de cómputo y transporte, no proporcionaron el Programa Anual que incluyera 25 de las adjudicaciones; en 13 adquisiciones para la contratación de servicios de consultorías, servicio, actualización y mantenimiento de aeronaves del gobierno de Campeche; en 15 casos no contaron con los oficios de suficiencia presupuestal; en cinco casos no entregaron el acta constitutiva de los proveedores ganadores, lo que no permitió verificar su personalidad jurídica ni que sus actividades estén relacionadas con los bienes y servicios contratados.

No proporcionó en 19 expedientes la documentación que acredite la capacidad de respuesta, recursos técnicos y experiencia de las empresas contratadas, ni presentaron para 9 proveedores la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); en 27 casos su inscripción ante las dependencias de los Servicios de Seguridad Social, no contaron con el contrato debidamente formalizado y en 19 casos los contratos no se sustentan con la normativa aplicable.