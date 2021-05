Tan precipitada como la de Sheinbaum fue esta afirmación del Preciso, ya que como sostienen teólogos sensatos, no obstante su pretenciosa disciplina, se disculpa al inocente y se perdona al culpable, ya que disculpar es un acto de justicia, mientras perdonar trasciende la mera justicia porque el culpable no merece el perdón; si se le perdona es por un acto de amor y de misericordia .

Dos semanas después de que en la línea 12 del Metro ocurriera el incidente –como lo calificó Sheinbaum, en dislate de altísimo grado–, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a prudente distancia de cámaras, reflectores y oportunistas protagonismos, se animó por fin a pedir perdón a víctimas y familiares de fallecidos y heridos en tan inexcusable tragedia. Aclaró que él no le daba la espalda al dolor humano y abundó: Yo les pido perdón y además todos los días, y lamento mucho estas desgracias, no como autoridad sino como persona .