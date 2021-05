U

n lugar común, muy común, es decir que el oficio más antiguo del mundo es la prostitución o, séase, la relación sexual que se realiza merced al intercambio de bienes o servicios. No conozco qué referencias sobre este asunto existan en la Torá, ni en el Tanaj judío, ni siquiera en el Génesis, capítulo inicial del Antiguo Testamento. En ninguno de estos libros sacros encontré datos que me ilustraran sobre esta afirmación. Sí puedo asegurar que la prostitución, actividad generalmente considerada pecado, a veces delito y en ocasiones, lugares y circunstancias, simplemente una falta a la moral o buenas costumbres, no está dentro de la primera nómina de las transgresiones imputables a los dos o tres seres humanos que asistían al avant premiere del planeta. La prostitución no es ni siquiera una de las conductas calificadas en los inicios como punibles. Y es muy entendible: la prostitución exige y, exigía sobre todo entonces, cierto mínimo de personas que, obviamente, no se daba fácilmente en esos tiempos (¡éramos tan poquitos!). La intimidad, la discrecionalidad, elementos básicos para el ejercicio de este novedoso e inaugural comportamiento humano, no eran fácilmente garantizables, en aquellos ayeres. Por eso es comprensible que esta actividad no fuera, en sus inicios, muy extendida ni tan redituable como en los años por venir (consultar vidas de primeras damas , último tomo, por ejemplo). Pues el tema de la columneta era precisamente platicar sobre el comercio sexual, forma de sobrevivencia de miles de personas. Resultaría torpe no considerarla dentro de una visión holística del problema. Pasando las elecciones y sus consecuencias (¿pasarán tan pronto como para poder comentarlo?), platicaremos ampliamente.