Aun sin el remanente que el Banco de México escamoteó, la Secretaría de Hacienda informa que los ingresos públicos presupuestarios superaron la cifra de 2 billones de pesos en abril, un incremento anual real de 2.4 por ciento. Los contribuyentes metieron el hombro para que no faltaran recursos. Los ingresos públicos totales alcanzaron un máximo histórico de 2 billones de pesos, en comparación con el mismo periodo de enero-abril (excluyendo los remanentes de operación del Banco de México de 2016 y 2017, debido a que estos no se generan por actividad recaudatoria) , informó la dependencia. Agregó que los ingresos son mayores a lo programado en 112.4 mil millones de pesos; además, los de tipo tributario (vinculados con la actividad económica) son mayores en 22.5 mil millones de pesos (excluyendo el IEPS de combustibles). También aumentaron los egresos. El gasto de la administración pública centralizada fue mayor al programado en 19.2 mil millones de pesos y superior al de enero-abril de 2020 en 9.7 por ciento real. Asimismo, las participaciones a los estados aumentaron en 19 mil millones de pesos con respecto a lo calendarizado , informa el documento. La deuda sigue una dinámica decreciente. Hacienda dice que disminuyó el costo financiero de abril en 22.8 mil millones de pesos respecto a lo programado; además, se redujo 15.6 por ciento real respecto al de enero-abril del año anterior. Arturo Herrera es lo que se llama una víctima del éxito . Con esos números ni pensar que lo dejen ir de Hacienda, aunque también haría un buen papel en el Banco de México.

n las elecciones del próximo domingo 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena enfrentarán a la parte podrida del Instituto Nacional Electoral que encabezan Lorenzo Córdova y su cerebro gris Ciro Murayama, así como a una oposición sin líderes ni seguidores. Claudio X. González y el ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, no lograron que creciera la intención de voto por el ménage à trois del PRI, el PAN y el PRD. Serán las elecciones más caras de la historia, pero no las más democráticas. La joya de la corona es la Cámara de Diputados federal. Lorenzo y Ciro buscan la derrota de Morena porque si consigue una mayoría calificada procuraría que se abrevie su permanencia en el INE, y de ahí seguiría probablemente una investigación sobre las decenas de miles de millones de pesos que han manejado. Claudio X. y de Hoyos sueñan con que regresen los tiempos de los hoyos fiscales impunes. Por su lado, la chiquillada no quiere perder los millones de pesos que recibe del instituto. Algunas encuestas que hasta fechas recientes anticipaban una derrota del lopezobradorismo ya corrigieron sus cifras. Tiene tres puntos a su favor: el éxito de la campaña de vacunación (noveno lugar mundial en el número de personas inmunizadas), una economía en recuperación y un peso estable. Es decir, no ocurrió la anunciada catástrofe.

No es pila de agua bendita

Todo mundo quiere llevarse algo de nuestro país... gratis. El tequila, las piezas arqueológicas, las marcas de las cervezas. Ahora es el caso de Zara, de España, al igual que Anthropologie y Patowl, de Estados Unidos. Utilizan elementos culturales de pueblos indígenas en sus colecciones. Zara es propiedad de Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del planeta. La secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, reclamó a los dueños de las marcas con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva perteneciente a pueblos indígenas de Oaxaca y les pregunta: ¿cuáles son los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras .

Dos caras

Comparto con ustedes la carta que envié a la revista The Economist:

Zanny Minton Beddoes

Editor-In-ChiefEstimada señora:

Soy un suscriptor de The Economist. Su edición de mayo 27 tiene dos portadas: Two states or one? , referida a Israel y Palestina, y “Mexico’s false messiah”. La presentación que usted nos envió a sus suscriptores dice: Tenemos dos portadas esta semana , pero no explica el motivo. Me gustaría conocer si la portada y el texto relativos a México son una publicación pagada.

Enrique Galván Ochoa

Ciudad de México, 31 de mayo, 2021.

