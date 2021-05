Exigen un retorno a las aulas sin riesgos

os maestros del estado de México consideramos que las condiciones mínimas para el regreso a clases deben contemplar lo siguiente:

La opinión real de cada comunidad, siendo ésta quien decida; contar con un plan de retorno a las aulas organizado en congruencia con los lineamientos de evaluación establecidos; además, que la infraestructura y equipamiento de cada plantel, en cuanto a aseo, higiene y tecnología, sean propicios para el trabajo, considerando el horario laboral.

Asimismo, que el gobierno asuma su responsabilidad para dotar a cada institución escolar el material de limpieza y desinfección suficiente para cada plantel y dé protección para cada estudiante, tomando en cuenta el número de cubrebocas por día que cada niño necesitará, con el fin de evitar gastos extra a los padres de familia.

Nos pronunciamos por la reanudación de clases presenciales cuando las condiciones de salud sean seguras para toda la comunidad educativa, con pleno respeto a nuestra jornada laboral y con garantías de equipamiento, infraestructura y protección.

Profesores Marco Arellano González, Andrea Arenas Embarcadero, Ismael Contreras Plata, Laura Rivera González, Jaime Gómez y Mary Cruz Juárez Ramírez

Pide a la SEP solución a beca Benito Juárez

C. secretaria de Educación Pública y coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez:

Estoy inscrita como alumna en la Universidad Politécnica de Quintana Roo con matrícula 201900253. Actualmente curso el sexto cuatrimestre.

De conformidad con las reformas a nuestra Constitución, que en materia educativa se han formulado y que determinan que el Estado mexicano establecerá un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 8 de mayo de 2020, y con base en lo dispuesto por el acuerdo número 29/12/20, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el DOF, mismo que entró en vigor el primero de enero de 2021, expongo:

Desde el inicio del programa me postulé como aspirante y para participar en el proceso de selección de becarios, sin embargo, mi solicitud en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (Subes) no fue registrada exitosamente, a pesar de que corroboré que mi información escolar es correcta, no se pudo registrar mi solicitud de beca a través del sistema, ya que no me dio la oportunidad (de hecho, en todas las convocatorias lo he realizado y el sistema Subes no me deja registrar porque no aparece la convocatoria, a pesar de que los datos que la escuela registra en el sistema son correctos).