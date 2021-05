La comitiva de seguridad y logística arribaban al lugar para encargarse de los preparativos del evento cuando se percataron de que los seguía un vehículo en el cual viajaban hombres armados, por lo que procedieron a denunciar el incidente al número de emergencias. Policías estatales de Fuerza Civil acudieron y realizaron un recorrido por la zona para descartar riesgos.

Al menos dos heridos de bala y una camioneta incendiada dejó una refriega en el municipio de Jonuta, la tarde del sábado, entre seguidores del PRD y Morena; ambos bandos se acusaron de iniciar el pleito.

La riña se suscitó en un camino de la comunidad San José y según informes extraoficiales, los lesionados fueron los morenistas Luis Morales y Jadier Cruz, éste último fue trasladado a Villahermosa para recibir atención médica.

La militancia de Morena aseguró que sus correligionarios fueron baleados por personas identificadas con el PRD quienes luego le prendieron fuego al vehículo en el que se transportaban; en tanto, del lado del partido del sol azteca, el alcalde con licencia y candidato a la alcaldía, Francisco Filigrana, señaló a los morenistas de haber iniciado la gresca.

En Jonuta la competencia por la alcaldía es entre Éric Garrido, de Morena y Filigrana, quien busca relegirse.

Se enfrentan priístas y pevemistas en Juchitepec

En el municipio de Juchitepec, estado de México, Isaac Cruz resultó herido de un balazo en una pierna en una riña ocurrida la tarde del sábado entre simpatizantes del PRI y el PVEM, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Marisol Nava, candidata del PRI a la presidencia municipal, responsabilizó de la agresión a familiares directos de su contrincante por el PVEM, Juan Manuel Calvo Fernández.

Aspirante en Zirándaro denuncia amenazas

En Guerrero, Jaime Torres, abanderado de la coalición PRI-PRD a la alcaldía de Zirándaro, en la Tierra Caliente, aseveró que desde que inició su campaña, el crimen organizado y algunos simpatizantes de Morena lo han estado amenazando, sólo me dejaron trabajar ocho días a gusto .

Acusó que hace cuatro días lo quisieron obligar a declinar a favor de los candidatos de Morena, en este caso de Tania Pacheco, a la alcaldía, y Felipe Peñaloza, a síndico procurador, y eso se me hace injusto porque vamos a ganar; yo ya no soporto, y me da miedo que me den un golpe a mí o a mi familia, por eso salí del municipio .

Con información de Patricia Méndez/La Jornada de Oriente; Javier Salinas, René Alberto López, René Ramón, Sergio Ocampo y Ernesto Martínez