En los años recientes, sin embargo, ha vuelto a la relevancia y la credibilidad, no sólo en el mundo de la música alternativa. El nuevo álbum de Nick Jonas, Spaceman, está salpicado de saxo: el emotivo crescendo del sencillo This Is Heaven de marzo, amueblado por un solitario de garganta. Esto definitivamente tiene ese sentimiento de Steve Winwood y Michael Bolton , aseguró a la emisora SiriusXM Hits 1.

▲ Clarence Clemons, en 2007. Foto Ap

“Personas como Chance y Roxy Music han vuelto a la conversación. Tal vez reciben más atención de la que tenían en los pasados 20 años más o menos. El músico piensa: ‘Oh, eso suena genial. ¿Por qué no lo emulamos?’ Las bandas están inspiradas para añadir el saxofón a su configuración normal”, sostuvo Evans.

El instrumento también tiene la capacidad de provocar felicidad instantánea. Nada levanta los ánimos como un saxofón en pleno vuelo. Consideremos a Clarence Clemons, de E-Street Band, y la interpretación llena de emociones en clásicos de Bruce Springsteen, como Born To Run, en el que transmite apasionantemente el anhelo de la pequeña ciudad y la emoción de la carretera abierta; o Sledgehammer, de Peter Gabriel, una pista que debe su calidad pisoteando las explosiones de saxofón de Max Rivera. Más reciente, está el ejemplo de Uptown Funk, de Mark Ronson: cuatro minutos y medio de exuberancia embotellada impulsada por un triple golpe de saxofones, incluyendo a la ex Sharon Jones y el pilar de los Dap-Kings Ian Hendrickson-Smith.

Es el instrumento más divertido , expresó el productor y músico Brendan Mills, cuyo más reciente sencillo, We Can Have It All, es una colaboración que mejora el estado de ánimo con el vocalista Tess Burrstone. Tiene ese sonido que es inmediatamente reconocible y sonoramente gratificante. Es un instrumento tan veraniego, de sentirse bien y romántico .

En For the First Time, de Evans y su grupo, el instrumento aporta una sensibilidad vanguardista, ligeramente ominosa. Resulta que hay un solo de saxo para cada temporada.

Complemento de novedad

Durante años, el saxofón ha sido percibido como un complemento de novedad, agregó Evans. “‘Oh, mira esta banda, tiene un saxofón’, lo cual es justo, supongo. Entiendo por qué parece una locura. Pero nunca fue un gran problema para nosotros poner uno en la mezcla. Lleva la música a un reino más el ‘contemporáneo’. Lo cual es realmente efectivo, nos da esa ventaja extra”.

Con este pico en la popularidad del instrumento tiene una aceptación en los músicos aficionados que le dan una segunda oportunidad, particularmente durante el encierro, ya que buscaban nuevas maneras de mantenerse entretenidos. Jules Lawrence, asistente del gerente de Sax.co.uk, considera que el aislamiento social ha provocado el enorme aumento de las personas que se toman sus aficiones latentes más en serio. “El último gran incremento que recuerdo como algo específico fue masivo en la popularidad de los barítonos poco después de que Amy Winehouse lanzara Rehab”, señaló.

Los saxofonistas tienden a tener una relación intensa con su instrumento. A menudo, hablarán sobre descubrir el saxo de la manera en que la gente lo hace al conocer a su futuro cónyuge o al ver una película que cambió su vida. Tenía 18 años y ya era cantante. Yo estaba en un grupo de armonía vocal y cantamos junto a un saxofonista , contó Kat Deal. “Era un saxo tenor. Su sonido era tan humano. Me pareció muy similar a la voz en cierto sentido. Pensé: ‘Oh, quiero tocar el saxo’. Mis padres no me lo comprarían. Tuve que alquilarlo”.