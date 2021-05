Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 31 de mayo de 2021, p. 4

Bogotá/Milán., Egan Bernal conquistó el Giro de Italia, generando alegría entre los colombianos en medio de un paro nacional, marchas de protesta contra el gobierno y la pandemia de coronavirus.

Los aficionados siguieron la carrera durante horas. La bandera colombiana ondeaba en diversos lugares. También había letreros con la frase Colombia quiere paz .

Bernal sumó el éxito en el Giro de Italia al título del Tour de Francia en 2019, y con ello pasa a la historia como el primer latinoamericano que gana las máximas pruebas del ciclismo mundial.

Como dicta la tradición, el líder colombiano fue el último en salir de la rampa y el ciclista del equipo Ineos Grenadiers tenía una ventaja general de casi dos minutos. Completó la ruta de 30.3 kilómetros en 35 minutos, 41 segundos para conquistar la victoria por 1:29 en Milán, el margen más grande en el Giro desde 2015. Damiano Caruso fue segundo y Simon Yates completó el podio.

Creo que en este momento me veo tranquilo, pero por dentro estoy explotando de alegría. Ya gané el Tour y ahora el Giro , señaló el pedalista de 24 años, quien parece haber dejado atrás sus problemas en la espalda.