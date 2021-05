Dios, trío cien por ciento libre de guitarras , tuvo en su cantante ,Pedro Amodio, al cronista más lúcido de las inhóspitas noches porteñas, una mezcla de predicador, recitador e intérprete. Para López, Pedro era diferente a lo que te podías encontrar, pero lo que marca la diferencia es que son gente muy real, no son fabricados, no es que se sentaron a planear como presentarse; esa es la diferencia entre un artista y alguien que actúa de artista. Recuerdo que en una fecha me invitaron a pasar música y terminé pasando Stockhausen mientras tocaban .

“Ser influenciado por la música en estado puro, a determinada edad, es una cuestión trascendental que se presenta frente a tus ojos, es un fenómeno ineludible, cuyas coordenadas se intentan obedecer como un código propio: Me siento muy afortunado, porque desde muy chico sentí el llamado de la música. Me acuerdo de acercarme a los grupos y preguntar cosas sobre sus instrumentos y sus ritmos; creo que los músicos que aceptan trabajar conmigo saben eso, saben que vengo de un lugar sincero, no estoy buscando explotar a nadie, sólo ayudar desde un lugar pequeño, y eso sí me hace sentir muy bien .

Por qué estos dos grupos no llamaron más la atención de la audiencia durante su carrera parece, a la distancia, un misterio.

Dios, por ejemplo, tenía una propuesta musical original, diferente en más de un sentido a todo lo que rondaba su órbita, acompañado además por una visión lírica definida: En los años 90, MTV influyó mucho para popularizar el rock alternativo y, a pesar de que era siempre lo mismo, algunos programas hacían la diferencia y marcaron lo que se recuerda hoy. En cambio, en este caso estamos hablando de bandas que llevaban como máximo 200 personas; después de los años 80 la popularidad en el rock argentino quedó reservada para grupos con propuestas más masivas, como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota .

Para el futuro, el Niu planea editar a Los Corrosivos, grupo bonaerense pospunk que practicó no sólo algo del espíritu dark, sino también la atmósfera oscura de una Argentina democrática con fuertes ecos dictatoriales. “Los Corrosivos es una continuidad del rescate que quiero hacer, es un trabajo de archivo de un grupo punk de 30 años atrás; no quiero que ese material quede en el olvido, algo muy especial de Corrosivos es que son de Banfield y yo de Lomas de Zamora.

“Los vi a los 14 años, y fue muy impactante; su caset para el sello Catálogo Incierto, de Daniel Melero, quedó con todo su lo fi como una cápsula del tiempo de una época muy intensa, 1986, 1987; recién salíamos de los milicos y todavía ir a un recital de rock era una odisea, eso se nota en la música de Los Corrosivos y en otros grupos como Los Pillos.”

Más allá del rescate musical, la búsqueda del sello también apunta a devolver a las bateas discos que se han vuelto objetos de colección inalcanzables dentro de la burbuja del culto al vinilo.