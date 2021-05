Esta bestia que habitamos, un caso del Járcor es una novela que intenta retratar de qué manera opera la policía, con sus grandes fallos y algunos aciertos; la novela policiaca mexicana siempre ha estado vinculada a la izquierda; entonces, los agentes que aparecen suelen ser retratados como monstruos, hay gran desconfianza y no he querido hacer, en ningún momento, una apología, pero sí darles una dimensión humana , afirmó Bernardo Fernández, Bef, sobre su relato más reciente, publicado por Editorial Océano, la quinta entrega de un ciclo que empezó con Tiempo de alacranes, por la cual recibió el Premio Nacional de Novela Negra en 2005, y en 2006 el galardón a mejor primera novela policiaca de la Semana Negra de Gijón.

▲ Portada de Esta bestia que habitamos, un caso del Járcor, novela policiaca de Bef, publicada por Editorial Océano. Foto archivo

Dibuja cómics con palabras

“Pero cuando vino la pandemia por Covid-19, el mapa geopolítico se trasformó de tal manera que el relato ya era totalmente irrelevante, y decidí concentrarme en esta, en la historia del gotero (ladrón que adormece a sus víctimas haciéndoles beber gotas oftálmicas), que mata accidentalmente a un tipo que resulta estar metido en un escándalo de corrupción, un poco hablando de esta transición que hemos tenido hacia un gobierno de izquierda, y además retomando a los publicistas que aparecen en la novela Bungalow 77, de mi amigo Érick De Kerpel, quien me dio permiso de hacer con ellos lo que quisiera, y me los llevé hasta la cocina”.

Bef se definió a sí mismo como narrador. Cuento historias, he tenido el privilegio de poder hacerlas dibujando y escribiendo. Cuando las historias se me aparecen, unas me indican que tienen que ser dibujadas, y otras que deben ser escritas. Hacer novelas ha sido como dibujar cómics con palabras. Uno, porque es más rápido y fácil de publicar; no es que una cosa sea más fácil que la otra, pero si en una historia se estrella un avión, al menos el acto mecánico de escribirlo es casi instantáneo, mientras dibujar una aeronave que se estrelló me toma ocho o 16 horas .

Adelantó que actualmente prepara “dos novelas gráficas, una para niñas chiquitas, que es como un cuento de hadas punk, y me quiero regalar –porque el año próximo llego al tostón, a los 50 años de edad– un cómic de ciencia ficción sin palabras, mudo, pues siempre he pensado que las historietas que no tienen palabras son la crema de los cómics, al ser pura imagen”.