Lunes 31 de mayo de 2021

La literatura, más que ver lo invisible, es para ver lo oculto por lo visible, lo misterioso que hay en lo normal. Las personas normales son las más raras del mundo , expresó el novelista español Juan José Millás durante la conferencia La prótesis de la imaginación y la literatura en la vida.

En conversación con José Gordon, en El Aleph Festival de Arte y Ciencia, Millás se dijo más producto de la imaginación que de la realidad , pues siempre le ha interesado de qué manera lo irreal interviene en lo real, lo imaginario en lo no imaginario .

Recordó que en su infancia creyó que tenía un hermano recluido en el cuarto del fondo. De mis ocho hermanos, el que más me ha influido es Alfonso, el que no existía. Me daba miedo que me dijera algo desde las tinieblas .

El narrador sostuvo que las realidades imaginadas, que son realidades también de otra categoría, de otro registro, tienen la capacidad de modificar el mundo, la realidad y de mover la trayectoria de una vida. Estamos llenos de prótesis síquicas .

Esto es muy curioso porque uno entiende bien las prótesis físicas, pero el territorio del alma es invisible, sin cartografiar. Ese mundo invisible que llamamos sique, mente y alma está lleno de ortopedias, y por eso hay personas que han tenido un padre muy liberal y se han construido uno más rígido porque necesitan o al revés.

Su visión de identidad