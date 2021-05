Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 31 de mayo de 2021, p. 30

A pesar de contribuir con 3.5 por ciento del producto interno bruto en la Ciudad de México, la industria de reuniones parece haber quedado en el olvido dentro de los planes de reactivación económica, mientras los eventos que se realizaban en la capital del país ya están volteando a ver a Guadalajara y Monterrey, donde sí se pueden realizar , advirtió el presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), Alejandro Ramírez Tabche.

Sólo en la Ciudad de México, en lo que va de la epidemia de Covid 19, el sector ha perdido alrededor de 55 mil empleos directos de pequeñas y medianas empresas que emplean a entre 40 y 50 trabajadores encargados de proveer todos los servicios alrededor de los eventos que se desarrollan en grandes centros de reuniones como los Centros Banamex y Bancomer, el World Trade Center o el Pepsi Center.

Aunado a ello, todos los hoteles del corredor Reforma, como el Marriott, Presidente, W, Krystal, María Isabel Sheraton y Hilton, que tienen grandes centros de convenciones y exposiciones, pueden recibir huéspedes, pero no pueden llevar a cabo convenciones, mientras que en Acapulco, Zacatecas, Guadalajara y Monterey ya abrimos”.

Pandemia, el pretexto