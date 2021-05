Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 31 de mayo de 2021, p. 28

Este año electoral, Morena en la ciudad sufrió una reconfiguración política a raíz de la asignación de candidaturas, donde salió fortalecido el grupo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró la especialista en elecciones locales, Ivonne Acuña Murillo.

Como parte de los cambios, el presidente local de Morena, Héctor Ulises García Nieto, reconoció el enojo interno a partir de la incorporación de personajes como Octavio Rivero y Julio César Moreno, que se manifestó, principalmente, en la salida de Rocío Barrera Badillo, quien ahora compite vía la alianza opositora de PRI, PAN y PRD como aspirante a la alcaldía de Venustiano Carranza.

Algunos descontentos terminaron en tribunales, como es el caso de la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, quien sostiene un juicio contra Morena porque no se le permitió su relección.

“He buscado tener un acercamiento con mi partido; sin embargo, lamentablemente a la fecha nadie ha querido, la única persona con la que pude hablar fue con Héctor Ulises dándome la negativa y diciéndome que impugnara. Si ellos están actuando de esta manera, pues se verá la repercusión con la gente“, advirtió Hernández, cuyos abogados continúan con el juicio en el tribunal electoral federal por la renuencia de Morena a no darle una explicación sobre por qué no le fue concedida su relección.

Para García Nieto, estas cuestiones no tienen un costo político para el partido, incluso sostuvo que reafirmarán el triunfo en todas las alcaldías que gobiernan y aplastarán al perredismo en Coyoacán; no obstante, encuestas recientes refieren que su triunfo no es claro en zonas como Álvaro Obregón, Coyoacán y Miguel Hidalgo, donde se han posicionado los candidatos de la alianza opositora.

Las tribus

La politóloga Ivonne Acuña Murillo explicó que de 16 candidatos a gobernar las alcaldías, 11 se identifican con el grupo de la jefa de Gobierno: Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco y Tláhuac.