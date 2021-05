N

os acercamos a la gran cita democrática del 6 de junio y la verdad desnuda es que lo hacemos con elementales mecanismos para conducir la culminación del proceso electoral, la emisión del voto, sometidos a embates sin precedente, porque muchos proceden del poder presidencial. Tan sólo por su magnitud y alcance territorial, debería haber concitado un interés amplio y robusto por parte de los actores principales del drama, partidos y candidatos desde luego, pero también aparatos de Estado y mandatarios.

Y no sólo ni tanto ante la vergonzosa pradera de la compra y coacción del voto que, ante las anormalidades habidas, no resulta improbable, sino en lo tocante a la seguridad y el aseguramiento de candidatos, autoridades electorales y votantes, cuyas certezas han flaqueado sostenidamente a lo largo del más que largo momento prelectoral.

Tema mayor el de la seguridad, se ha impuesto hasta ser coronado por las cifras de políticos ejecutados, secuestrados y amenazados que ya nadie puede negar ni debería soslayar o menospreciar; por la gravedad del tema; la displicencia mostrada es un bochorno.

Se nos convoca a realizar una especie de referéndum no reconocido en favor del gobierno, su partido y su presidente; en contra, se llama a votar en negativo para salir al paso a un autoritarismo desfachatado que amenaza poner en jaque al edificio todo de la vida democrática. Como lamentable retintín, muchos personeros del partido en el gobierno se dedican a descalificar lo hecho en materia de organización y eficacia electoral, que es mucho, a pesar de que fue precisamente por esa construcción, hay que repetirlo, que el movimiento de regeneración ganó la elección presidencial.

Que se sepa, al día de hoy no hay evidencia alguna de que en 2018 haya habido cochupo alguno, certidumbre que, sin embargo, no ha impedido que algunos termocéfalos se aboquen a difundir la especie de que su principal tarea es evitar un fraude. El hecho de que Morena se haya planteado como meta principal la mayoría constitucional y que la demoscopia que tanto visitan les indique que eso es punto menos que imposible, no debería dar lugar a especulación ninguna.